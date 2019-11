Vlhova si autoelimina, Shiffrin la più vincente di sempre a Levi

7.585 visualizzazioni | 01:10

Manche imperiosa della statunitense, che approfitta della cadutwa di Petra Vlhova dopo di lei e vince per la quarta volta in carriera lo slalom di Levi: come lei nessuna mai. Alle sue spalle Wendy Holdener e primo podio in carriera per Katharina Truppe.



