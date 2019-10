La Coppa del Mondo di sci alpino torna su Eurosport: una stagione di emozioni insieme

2 visualizzazioni | 01:27

Con i due giganti di Sölden riparte la stagione invernale: la vivremo come sempre tutta insieme su Eurosport ed Eurosport Player. Appuntamento sabato e domenica per la gara femminile e quella maschile, a partire dalle 10.



Il freddo è tornato, la neve cade di nuovo… Sorridete, perché è il momento del Circo Bianco e degli sport invernali! Da Kitzbühel ad Anterselva, passando per la Tournée dei Quattro Trampolini, le star della neve vi faranno vivere un inverno di fuoco.



Video highlights, interviste, curiosità... Tutto il meglio degli sport invernali lo trovi solo su it.eurosport.com – Buona visione!