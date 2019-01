Pietro Vitalini, Peter Fill, Aksel Svindal: le cadute più spettacolari sulla Streif

1.302 visualizzazioni | 01:51

Nel 1995 fu la volta di Pietro Vitalini, protagonista di una terribile caduta che lo vide superare le barriere e precipitare per decine di metri sulla neve fresca. Poi, in tempi più recenti, anche Peter Fill e Aksel Lund Svindal rimasero coinvolti in un paio di incidenti mozzafiato.



Il freddo è tornato, la neve cade di nuovo… Sorridete, perché è il momento del Circo Bianco e degli sport invernali! Da Kitzbühel ad Anterselva, passando per la Tournée dei Quattro Trampolini, le star della neve vi faranno vivere un inverno di fuoco.



