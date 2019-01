La "follia" di Kristian Ghedina: la spaccata sulla Streif a 137 km/h

2.587 visualizzazioni | 00:21

Uno dei momenti leggendari della carriera di Kristian Ghedina: il 24 gennaio 2004, l'azzurro chiude la discesa sulla Streif con una spettacolare spaccata sull'ultimo salto. In seguito, spiegherà come la sua follia sia stata frutto di una scommessa con il cugino.



