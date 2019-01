Dominik Paris suona una sinfonia rock: vince la discesa di Kitzbühel per la terza volta

6.132 visualizzazioni | 02:08

Il rocker altoatesino si impone per la terza volta sulla Streif in discesa (più una vittoria in SuperG) in una gara difficile, con tanta neve e poca visibilità. Il suo tempo di 1:56.82 beffa Beat Feuz per 20 centesimi: lo svizzero era stato autore di una prova che sembrava difficilmente migliorabile. Terzo il sorprendente Otmar Striedinger, staccato di 37 centesimi col pettorale 27.



Il freddo è tornato, la neve cade di nuovo… Sorridete, perché è il momento del Circo Bianco e degli sport invernali! Da Kitzbühel ad Anterselva, passando per la Tournée dei Quattro Trampolini, le star della neve vi faranno vivere un inverno di fuoco.



