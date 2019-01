Dominik Paris doma la Streif: la vittoria nella discesa di Kitzbühel del 2013

124 visualizzazioni | 01:40

Dominik Paris ha trionfato a Kitzbühel in tre occasioni, una in super-G e due in discesa: la sua tripletta si è aperta il 26 gennaio 2013, quando è diventato il secondo italiano della storia a vincere sulla Streif dopo Kristian Ghedina.



