Brignone si prende il Gigante di Courchevel: rivivi la sua rimonta pazzesca nella 2a manche

Federica Brignone parte cattiva all’uscita del cancelletto di Courchevel, ogni suo intertempo è positivo e l’azzurra chidue la sua manche in vantaggio. Poi l’attesa del risultato della Holtmann che sembrava essere iù in forma, invece Brignone è stata più veloce: 11a vittoria in Coppa del Mondo. Male Shiffrin, si interrompe a quota 14 il numero di podi nelle discipline tecniche della statunitense.



