Brignone: "A casa allenamento, cucina e chitarra dopo aver realizzato il sogno più grande"

791 visualizzazioni | 25:53

La valdostana è diventata la prima atleta italiana a vincere la Coppa del Mondo di sci alpino e ha da poco ricevuto le tre Coppe di cristallo conquistate in questa storica annata. Nel nuovo appuntamento con Eurosport, Federica ripercorre i momenti più emozionanti della sua stagione e ci racconta come trascorre le sue giornate durante la quarantena.



Il freddo è tornato, la neve cade di nuovo… Sorridete, perché è il momento del Circo Bianco e degli sport invernali! Da Kitzbühel ad Anterselva, passando per la Tournée dei Quattro Trampolini, le star della neve vi faranno vivere un inverno di fuoco.



Video highlights, interviste, curiosità... Tutto il meglio degli sport invernali lo trovi solo su it.eurosport.com – Buona visione!