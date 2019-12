Beat Feuz imbattibile nella discesa di Beaver Creek: bissato il successo dell'anno scorso

327 visualizzazioni | 01:30

Era il 30 novembre 2018 quando Beat Feuz vinceva la sua ultima gara, proprio la discesa di Beaver Creek, dove oggi non ce n'è per nessuno: 41 centesimi di vantaggio su Johan Clarey (Francia) e Vincent Kreychmayr (Austria). Paris chiude 9° a 88 centesimi.



