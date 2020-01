Alex Vinatzer favoloso 3° nello slalom di Zagabria: rivivi la bella rimonta dell'azzurro

2.375 visualizzazioni | 01:16

Grandissima gara per Alex Vinatzer, al primo podio in carriera nello slalom di Zagabria. Grandissima gara per Alex Vinatzer, al primo podio in carriera nello slalom di Zagabria. Giornata ottima per l’Italia: 3° Vinatzer, 8° Moelgg, 10° Maurberger, 26° Sala, 29° Razzoli. E mercoledì 8 gennaio si va a Madonna di Campiglio.



