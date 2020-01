Marcus Mepstead e l’aspetto mentale nella scherma, quanto conta?

12 visualizzazioni | 02:23

Nel 2016, la squadra Inglese di Scherma ha perso i fondi e Marcus Mepstead, fiorettista, si è dovuto reinventare per poter combattere ancora. Ha chiesto sponsor, si è allenato senza guadagno, e non ha pagato i memrbi del suo staff, poi ha vinto l’argento ai mondiali di Budapest 2019. Quindi, non chiedetgli quanto conta la testa nella scherma, perché per lui è tutto.