VIDEO - Il Fioretto non tradisce all'Universiade! A Napoli arriva l'oro anche per la squadra maschile

108 visualizzazioni | 02:42

Dopo il successo della squadra femminile di ieri è oro anche per la squadra maschile che si aggiudica la finale: il terzetto formato da Damiano Rosatelli, Guillaume Bianchi e Francesco Ingargiola non delude annientando la Corea in finale 45-22.