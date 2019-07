En Plein Italia nella scherma alle Universiadi! Anche la sciabola a squadre femminile è d'oro

21 visualizzazioni | 02:57

E’ un vero trionfo per l’Italia l’ultima giornata delle Universiadi 2019 di Napoli. Dopo l’oro dei fiorettisti, è arrivato anche quello delle sciabolatrici. A salire sul gradino più alto del podio sono state Lucia Lucarini, Michela Battiston e Rebecca Gargano. Una medaglia d’oro maturata dopo una perentoria vittoria in finale contro la Francia per 45-41.