Gli scacchi sviluppano l'intelligenza: in Russia si gioca a scuola è c'è persino un "Chess Bar"

39 visualizzazioni | 02:37

In Russia, patria di grandi campioni, credono molto nel potenziale degli scacchi per sviluppare l'intelligenza dei bambini: per questo hanno introdotto delle lezioni già dalle scuole primarie, mentre gli adulti possono svagarsi in un "Bar degli Scacchi" a Mosca, in un ambiente sofisticato e che trasuda acume.