"24 ore con" Maxime Vachier Lagrave, campione di scacchi

82 visualizzazioni | 02:38

Cosa significa essere un giocatore di scacchi professionista? Per capirlo abbiamo passato 24 ore con Maxime Vachier-Lagrave, Grande Maestro dall'età di 14 anni e due volte campione europeo. "La mia vita è come quella di un tennista, passo il tempo con la valigia in mano".