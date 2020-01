Karl Geiger firma il bis in Val di Fiemme davanti a Kraft e Kubacki

1 visualizzazione | 01:01

Secondo successo consecutivo in Val di Fiemme per Karl Geiger, semplicemente superiore al resto della concorrenza sul trampolino piccolo di Predazzo nel corso di un fine settimana fantastico che gli ha permesso di portarsi in vetta alla classifica generale di Coppa del Mondo di salto con gli sci 2019-2020. Per il tedesco si tratta della quarta vittoria in Coppa del Mondo.



Il freddo è tornato, la neve cade di nuovo… Sorridete, perché è il momento del Circo Bianco e degli sport invernali! Da Kitzbühel ad Anterselva, passando per la Tournée dei Quattro Trampolini, le star della neve vi faranno vivere un inverno di fuoco.



Video highlights, interviste, curiosità... Tutto il meglio degli sport invernali lo trovi solo su it.eurosport.com – Buona visione!