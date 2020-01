"Poligono 360": Quattro Trampolini al gran finale: chi vince la tournée?

17 visualizzazioni | 05:11

Sono ancora in quattro in lizza per conquistare la prestigiosa Tournée dei Quattro Trampolini: il norvegese Lindvik, il polacco Kubacki, il giapponese Kobayashi e il tedesco Geiger. Max Ambesi e Dario Puppo ci spiegano chi è il favorito in vista dell'ultimo appuntamento (dalle 16.45 su Eurosport 1 e Eurosport Player).



