Sei Nazioni 2020: Inghilterra-Irlanda 24-12, gli highlights del successo inglese

35 visualizzazioni | 05:40

L'Irlanda sognava in grande a Twickenham, ma a vincere è l'Inghilterra. Successo meritato per la squadra di Eddie Jones che si rilancia per la vittoria del Sei Nazioni anche se la Francia resta la favorita. Mete per Ford, Daly e Cowan-Dickie, impreciso Sexton per gli irlandesi.