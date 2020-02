Sei Nazioni 2020: Galles-Francia 23-27, gli highlights della superlativa prova dei transalpini

110 visualizzazioni | 05:26

Tre su tre per la Francia che dopo aver battuto Inghilterra e Italia, va a vincere in casa dei Campioni in carica. Finisce 27-23 per la squadra di Galthié, l'unica insieme all'Irlanda che può ancora sperare di vincere il torneo con il Grand Slam. Secondo ko consecutivo per il Galles.