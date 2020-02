VIDEO - Italia, che esordio nel Sei Nazioni femminile! Vittoria per 19-15 in casa del Galles

Ottima partenza per le azzurre di Andrea Di Giandomenico, vittoriose in Galles: dominano il gioco, segnano tre mete e si impongono per 19-15 contro le gallesi.