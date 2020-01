Andrea Carmenini: 15 anni da tifoso del Sei Nazioni sulla sua sedia a rotelle

10 visualizzazioni | 02:29

Andrea Carmenini è un ragazzo disabile che nella vita ha dovuto combattere contro tante difficoltà, ma che attraverso il rugby è riuscito a superarne tante. "Un gioco che può diventare un esempio di vita per un disabile che, come me, vive la quotidianità dovendo far fronte a numerose difficoltà sia a livello di autonomia personale, sia dal punto di vista sociale"