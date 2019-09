VIDEO - Si fanno 20mila km in bici per consegnare il fischietto della Coppa del Mondo

Due ciclisti inglesi, Ron Rutland e James Owens, hanno percorso 20mila km da Londra fino a Tokyo in sella alle loro biciclette, passando per 27 diverse nazioni, per consegnare il fischietto che darà il via alla Coppa del Mondo di rugby nelle mani di Nigel Owens.