Quando l'Italia fece l'impresa col Sudafrica: 20-18 nel 2016. Gli azzurri si ripeteranno?

19 Novembre 2016, una data da ricordare nella storia del rugby italiano. Per la prima volta la Nazionale riesce a battere una delle 'galattiche', con il successo per 20-18 al Franchi di Firenze contro il Sudafrica. Una delle prime vittorie con O'Shea in panchina, che aveva fatto sognare l'Italia con questo risultato.