Alonso, lo spettacolare video dell'incidente: vola e si ribalta con la sua Toyota, illeso!

Grande spavento nella 10a tappa della Dakar per Fernando Alonso e il suo copilota Marc Coma, l'asturiano si ribalta due volte su una duna non segnalata e danneggia pesantemente la sua Toyota Hilux ripartendo senza il parabrezza ma per fortuna senza problematiche fisiche. L'incidente è costato ad Alonso e Coma oltre un'ora di tempo.