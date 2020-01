Fernando Alonso, da campione del mondo F1 alla Dakar: la sfida più ambiziosa di una leggenda

153 visualizzazioni | 01:31

Fernando Alonso è l'attrazione più grande della Dakar 2020, che per la prima volta prende il via dall'Arabia Saudita. Il 38enne ex driver di Mclaren, Benetton e Ferrari sarà il primo campione del mondo di F1 a gareggiare nel Rally Raid più famoso, suggestivo e pericoloso del mondo. Eurosport ed Eurosport Player seguiranno la Dakar 2020 con uno speciale di mezzora in onda ogni giorno dalle ore 23.