Dakar, 1a tappa auto: il lituano Zala stupisce tutti e trionfa nella prima speciale. Alonso 11°

La prima tappa da Gedda ad Al Waih ha riservato subito delle sorprese come il ritiro di Romain Dumas, avvenuto dopo appena 60 chilometri a causa di un incendio alla sua vettura. Forature anche per Al-Attiyah che chiude al quarto posto dietro a Peterhansel e Sainz. Buon esordio per Fernando Alonso che chiude a ridosso della top ten.