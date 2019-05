Ha solo 6 anni ma in pista fa impazzire tutti: Baby Plushenko diventa Michael Jackson

13 visualizzazioni | 03:15

6 anni per lui e una vita già passata sui pattini. Lui è Alexander Plushenko, figlio della leggenda Evgenij, che insieme a Carolina Kostner era uno dei protagonisti del Bol On Ice. Il piccolo Alex però ha monopolizzato la scena, in un medley di Michael Jackson.



Il freddo è tornato, la neve cade di nuovo… Sorridete, perché è il momento del Circo Bianco e degli sport invernali! Da Kitzbühel ad Anterselva, passando per la Tournée dei Quattro Trampolini, le star della neve vi faranno vivere un inverno di fuoco.



Video highlights, interviste, curiosità... Tutto il meglio degli sport invernali lo trovi solo su it.eurosport.com – Buona visione!