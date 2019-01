Eleganti, belli, forti: Nicole Della Monica-Matteo Guarise, terzi nel corto agli Europei di Minsk

36 visualizzazioni | 03:48

Un gran risultato per la coppia italiana, Nicole Della Monica e Matteo Guarise che pattinano benissimo e raccolgono il terzo gradino del podio nel programma corto agli Europei di Minsk. Gli azzurri totalizzano 73.70 e sono alle spalle della coppia Tarasova-Morozov per soli due decimi. La coppia francese James-Ciprea è al comando con 76.55.



