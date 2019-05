Carolina Kostner torna ed è uno spettacolo, sulle note di Mina incanta Bologna

235 visualizzazioni | 03:47

Dopo un anno travagliato, Carolina Kostner torna in pista al Bol On Ice e incanta tutta la Unipol Arena sulle note di Mina. “La più grande pattinatrice italiana e la più grande cantante italiana”. Carolina è tornata e adesso non si vuole proprio fermare...



