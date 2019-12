VIDEO - Non solo spiaggia, anche sulla neve: ecco lo Snow Volley, nuova frontiera degli sport invernali

Come si gioca, quanti giocatori, quanti set per la vittoria e qual è il materiale ammesso dal regolamento? Lo Snow Volly è sicuramente la nuova frontiera dello sport invernale e pensre che nel 2021 ci sarà anche la prima edizione del mondiale: bisogna allenarsi per tempo!