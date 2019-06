Volleyball Nations League 2019: Italia-Portogallo 3-0, gli highlights

129 visualizzazioni | 02:38

L'Italia si conferma implacabile e non lascia scampo al Portogallo, cogliendo il quarto successo consecutivo in Nations League. La Nazionale non ha avuto alcun problema contro i modesti lusitani, prestazione di grande spessore da parte dell’opposto Gabriele Nelli (18 punti), del regista Simone Giannelli e del martello Oleg Antonov.