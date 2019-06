VIDEO - Italia ko con la Francia e fuori dalle Final Six! "Ma c'è speranza per il futuro"

Con un turno di anticipo gli azzurri di Blengini dicono addio alla possibilità di accedere alle Final Six di Chicago, ma c'è comunque un buon orizzonte davanti a noi. La nostra Rachele Sangiuliano, infatti, si dice speranzosa per il futuro, considerando i tanti giovani visti durante questa Nations League che hanno fatto esperienza in vista di appuntamenti ben più importanti.