Nations League: Italia-Germania 3-0, gli highlights

2.940 visualizzazioni | 02:55

L’Italia ha sconfitto la Germania per 3-0 (25-21; 30-28; 25-23) nel secondo incontro della Nations League 2019 di volley maschile, a Jiangmen (Cina) gli azzurri hanno conquistato la prima vittoria nel torneo. La nostra Nazionale tornerà in campo domani pomeriggio (ore 14.00) per affrontare i padroni di casa della Cina.