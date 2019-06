Il Portogallo chiede un challenge ma nulla da fare, il punto è dell’Italia che vince ancora

103 visualizzazioni | 01:20

In Nations League è un’Italia che non si batte. Sbalzato via anche il Portogallo3-0 e nonostante un piccolo giallo nel finale, sono i ragazzi di Blengini ad esultare per il 4° successo consecutivo. Il vero test però sarà domenica alle 14:00, in diretta su Eurosport 2, Eurosport Player e Nove, quando l’Italia affronterà la Russia.