Dominio azzurro in Champions League: il fantastico percorso di Novara e Civitanova

Nell'edizione 2018/2019 della CEV Champions League l'Italia è salita sul gradino più alto del podio sia in campo maschile che femminile. La Lube Civitanova ha sconfitto in finale i campioni in carica da quattro anni dello Zenit Kazan. La Igor Novara, invece, ha sollevato il trofeo per la prima volta nella sua storia. Riviviamo le emozioni del cammino verso il titolo delle due formazioni.