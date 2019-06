Champions League Berlino: Civitanova, Novara a Conegliano per la storia del Volley

240 visualizzazioni | 01:48

Per la prima volta nella storia, la Champions League di Volley ospita nello stesso campo e nello stesso giorno sia la finale maschile che quella femminile. La Lube Civitanova sfida Kazan nel remake del 2018, l’Imoco Volley Conegliano si batte contro l’Igor Gorgonzola Novara per il titolo, dopo essersi affrontate in finale scudetto. Tre squadre italiane su quattro, per una Champions storica.