Tokyo 2020: gli organizzatori presentano i letti "green"

I letti sono realizzati in cartone leggero ad alta resistenza, che potranno essere riciclati in altri prodotti finiti i Giochi. Un'altra caratteristica è che i componenti del materasso possono essere personalizzati per adattarsi alla forma del corpo di ogni atleta per fornire una migliore qualità del sonno. Gli atleti quindi potranno scegliere tra materassi morbidi, duri e super duri.