VIDEO - Sofia Goggia: “A Milano-Cortina 2026 avrò 32 anni ma farò di tutto per essere in gara”

70 visualizzazioni | 00:59

La medaglia d’oro in discesa libera alle Olimpiadi di Pyeongchang 2018, commenta l’assegnazione delle Olimpiadi 2026 a Milano-Cortina non nascondendo la propria emozione per una giornata memorabile: “E’ incredibile. Quando hanno detto Milano-Cortina 2026 è stata una vera esplosione”.