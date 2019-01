Saranno famosi, Tom Daley a 14 anni: "La prima volta da 10 metri avevo 9 anni: è stato spaventoso"

72 visualizzazioni | 03:56

Già convocato a Pechino 2008 da giovanissimo per rappresentare il Regno Unito, il tuffatore britannico viene descritto come un ragazzino insicuro che non riusciva a vincere la paura. Poi, però, è diventato quello che conosciamo ora e già ai tempi aveva una mentalità vincente: "Sacrificare qualcosa è il prezzo da pagare per avere successo".