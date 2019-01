VIDEO - Saranno famosi, Novak Djokovic a 21 anni: "Sono vicino a essere numero 1, ma non voglio pressioni"

Il serbo si è trasferito presto a Montecarlo per poter vivere serenamente la sua carriera: "Qui non mi disturba nessuno, posso lavorare con tranquillità; si potrebbe pensare che orrei passare al mio Paese più tempo possibile, ma al momento non è proprio possibile".