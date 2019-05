Legends Live On, Svetlana Khorkina: la zarina delle parallele

37 visualizzazioni | 01:32

Svetlana Khorkina è stata una delle più grandi ginnaste di tutti i tempi. Soprannominata "il Fenicottero di Belgorod" per il suo fisico non canonico per la ginnastica artistica, ha rivoluzionato questa disciplina, introducendo nuovi elementi e imponendosi come protagonista indiscussa sulle pedane di tutto il mondo per più di 10 anni.