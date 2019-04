VIDEO - Legends live on, Edgar Grospiron: sci, sesso e rock 'n' roll!

Genio ribelle, lo sciatore freestyle Edgar Grospiron è stato un pionere della specialità moguls, vincendo la medaglia d'oro ad Albertville 1992, quando le discipline freestyle entrarono ufficialmente a far parte delle competizioni olimpiche. Un atleta e un personaggio eclettico che è stato determinante per le generazioni successive, le quali riconoscono in lui un punto di riferimento.