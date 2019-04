Game Breakers, Jessica Gallagher: l'amore per lo sport che supera ogni ostacolo

8 visualizzazioni | 10:35

Sportiva fin da piccola, Jessica è ipovedente a seguito di una malattia genetica agli occhi. Questo però non la ferma e diventa la prima donna australiana a vincere una medaglia paralimpica. Sciatrice in un Paese dove si privilegiano gli sport estivi, la sua passione non si riduce per lei a una singola disciplina ma la coinvolge anche nel mondo del ciclismo, partecipando a Rio 2016.