Due volte campione olimpico, Didiert Dinart si racconta: “I Giochi sono il Santo Graal”

È una leggenda della pallamano francese, due volte campione olimpico. Didier Dinart racconta la sua esperienza ai Giochi Olimpici definendoli come “una missione, un obiettivo da raggiungere che diventa come la ricerca del Santo Graal”. E lui, con la sua Francia, questa ricerca l’ha portata a termine due volte e vuole provarci adesso anche come allenatore.