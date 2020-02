VIDEO - Da Mosca a Pechino, come si preparano le atlete di ginnastica artistica in vista di Tokyo 2020

I Giochi di Tokyo 2020 sono ormai alle porte. Tra le discipline più attese alle Olimpiadi giapponesi, la ginnastica artistica che attende l'erede di Simone Biles. Da Mosca a Pechino, passando proprio per Team USA, come si preparano le atlete in vista della rassegna Olimpica?