Best Olympics moments: le stelle NBA alle Olimpiadi

In astinenza da NBA? Non temere! Dal "Dream Team" a Lebron e Kobe, passando per gli europei Parker, Gasol e molti altri. La pallacanestro olimpica ha sempre garantito spettacolo grazie alle stelle militanti nella più importante lega cestistica americana. Chi proverà a togliere la corona al team USA, in quel di Tokyo?