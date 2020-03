VIDEO - All Around - Episodio 4: i Campionati Mondiali di Ginnastica 2019

Nel quarto episodio di All Around: i Campionati Mondiali di Ginnastica 2019 come non li avete mai vista prima! Chen Yile torna protagonista con la nazionale cinese fugando ogni dubbio sul suo recupero dall'infortunio, Angelina Melnikova stupisce il mondo con le sue esibizioni e le sue medaglie e Morgan Hurd, infortunatasi a casa sua nel Delaware, si prepara al rientro.