Scozzoli show a Londra! Vittoria con primato italiano nei 50 rana davanti a Morozov e Peaty

Prima vittoria di giornata degli Aqua Centurions, il team di matrice italiana, nel derby europeo dell'International Swimming League in svolgimento a Londra. Fabio Scozzoli ha vinto infatti i 50 rana con il tempo di 25"62 battendo il russo Vladimir Morozov (Iron), secondo in 25"89, e il campione olimpico Adam Peaty (London Roar), quarto in 26"34; netti.