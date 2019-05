Scozzoli domina i 100 rana! Altro successo azzurro nelle Swim Series di Budapest

63 visualizzazioni | 01:56

L’azzurro, toccando la piastra dei 50 metri in 27″34, ha stampato un 59″05 notevolissimo nei 100 rana, a 4 centesimi dal primato italiano di Nicolò Martinenghi e nel contempo suo personal best (59″33 il precedente limite). Un tempo che lo porta in quarta posizione nella graduatoria mondiale dell’anno