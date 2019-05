VIDEO - Ottimo 3° posto per Federica Pellegrini nei 100 stile delle Swim Series Budapest

La campionessa di Spinea ha gareggiato quest’oggi nelle due vasche, ottenendo un buon riscontro (53″91) e piazzandosi in terza posizione alle spalle della scandinava Sarah Sjoestroem (53″03) e della danese Pernille Blume (53″40). Federica, reduce da un lungo periodo in altura, non poteva essere al top della condizione e le risposte avute dal suo fisico sono state confortanti.